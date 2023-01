Man overleeft 24 dagen op zee met alleen ketchup en bouillonblokjes

Een man heeft naar eigen zeggen 24 dagen op de Caribische Zee overleefd nadat een zeilboot waar hij aan werkte op drift was geraakt. Hij hield zichzelf in leven met het kleine beetje eten dat aan boord was: een fles ketchup, bouillonblokjes en knoflookpoeder.De 47-jarige Elvis François, een inwoner van het Caribische eiland Dominica, was eind december bij een haven van Sint Maarten aan het werk toen de boot – waarschijnlijk door slecht weer – afdreef. Hij werd dit weekend door de Colombiaanse marine gered, op zo'n 200 kilometer van de kust.De man vertelde dat het hem niet lukte om terug te komen in de haven. Ook had zijn telefoon al snel geen bereik meer. Na een tijdje had hij geen idee meer waar hij was op zee.Om de aandacht te trekken, had hij op de romp van de boot het woord help geschreven. Maar volgens hem voeren verschillende schepen voorbij zonder hem op te merken. Op 15 januari vloog er een vliegtuig over, waar hij met een spiegel naartoe seinde. "Ze passeerden de boot twee keer, dus ik wist dat ze me hadden gezien", zegt hij in een video van de Colombiaanse marine.Een vrachtschip heeft de man daarna afgelopen weekend opgepikt en aan land gebracht. François zegt blij te zijn dat hij nog leeft. "24 dagen geen land, niemand om mee te praten, geen idee te hebben wat je moet doen, geen idee te hebben waar je bent. Het was zwaar. Er waren momenten waarop ik geen hoop meer had."