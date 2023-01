6 mensen gedood door vliegers bij bizarre vliegerwedstrijd

Zes mensen waarvan drie kinderen zijn om het leven gekomen bij een bizar ongeluk in India. Tijdens het jaarlijkse vliegerfestival in Gujarat sneed een touwtje van een van de vliegers hun keel door. De slachtoffers werden geraakt door een losgeraakte vlieger. Het jongste slachtoffer was 2 jaar oud.



De vliegers die op het Uttarayan-festival worden gebruikt zijn niet onschuldig, de bedoeling is namelijk om er speciale vliegergevechten mee uit te voeren. Veel deelnemers maken de touwen aan de vliegers extra scherp om zo andere vliegers makkelijker te beschadigen. Hiervoor wordt onder meer glaspoeder gebruikt. Volgens de lokale autoriteiten raakten dit jaar in totaal 176 mensen gewond door toedoen van de vliegers.



Er bestaat al jaren discussie over de vliegerwedstrijd en de gevaarlijke vliegers die bij de traditie horen. In verschillende gebieden in India en Pakistan geldt een verbod op de levensgevaarlijke vliegersport. In Gujarat is dat verbod er niet. Wel riep de politie van Gujarat festivalgangers op om dit jaar voorzichtig te zijn met vliegeren. "Beperk het risico voor jezelf en je omgeving", riep de politie op.



Bij het Uttarayan-festival wordt in India het eind van de winter ingeluid. Het is niet voor het eerst dat er doden vallen bij het evenement. In 2016 stierven twee kinderen aan verwondingen die waren opgelopen door een vlieger.

Reacties

22-01-2023 12:30:24 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.147

OTindex: 83.866



Met oud en nieuw zijn hier ook jaarlijks gewonden en doden, en toch feest en knalt iedereen vrolijk door…

Gevaarlijke sport. Volgens mij weet @botte bijl een lied over hoe gezond sport is…Met oud en nieuw zijn hier ook jaarlijks gewonden en doden, en toch feest en knalt iedereen vrolijk door…

