Mannen laten pony achter op Brabants terras

Een café-eigenaar in het centrum van Den Bosch vond maandagavond een pony die op zijn terras was vastgebonden. Met het dier, een Shetlander pony, gaat het goed. Maar de dierenambulance die te hulp schoot zegt dat dit 'absoluut niet de bedoeling is'. Van wie het dier is, blijft onduidelijk.Volgens dierenambulance Den Bosch, die het dier samen met collega's uit Uden kwam redden, was de pony daar achtergelaten door twee cafégasten. Die lieten het na een avond 'vol drank' achter op het Brabantse terras, schrijft de dierenambulance in een bericht op Facebook.Volgens Omroep Brabant gaat het om twee mannen, van 30 en 44 jaar, die het dier vastgeknoopt op het terras achterlieten. Hoe de café-eigenaar dat liet gebeuren, is onduidelijk. "De mannen konden geen zinnig antwoord geven over waar het dier vandaan kwam", zegt Ans van Kollenburg van de dierenambulance tegen de lokale omroep.De politie zou gegevens van de mannen hebben gekregen en neemt later nog contact met ze op. Eerst 'moeten de twee hun roes uitslapen'. Met het bericht op Facebook hoopt de dierenambulance er in de tussentijd achter te komen van wie de pony is.Met het dier gaat het – nadat het een wortel en een warme deken kreeg – goed, schrijft de dierenambulance.Update: Een van de mannen is het CDA raadslid uit Maasdriel Sjors Pardoel.