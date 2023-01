Ierse gemeentewerkers doen gruwelijke ontdekking in verlaten woning

Tientallen jaren lag in een Ier dood in bed. De Ierse politie werd vrijdag gealarmeerd door medewerkers van de gemeente die bezig waren een woning op te schonen. In het huis vonden zij het lichaam van een man die daar al jarenlang lag. Volgens de lokale autoriteiten zou de man daar naar schatting zo'n 20 jaar hebben gelegen.



Van een misdrijf is geen sprake. Dat concludeerde de Ierse politiedienst Garda Síochána uit het eerste onderzoek naar de menselijk resten. Het lichaam werd aangetroffen in een vervallen woning en was in een ver stadium van ontbinding. De man lag jarenlang dood in het huisje in de plaats Mallow, in het zuidwestelijke graafschap County Cork. De politie vermoedt dat hij er al zo'n 20 jaar lag. In de koelkast werd boter gevonden waarvan de houdbaarheidsdatum in 2001 is verstreken.



Op basis van de botresten werd door een pathaloog anatoom vastgesteld dat de man op natuurlijke wijze was overleden. Toch gaat de politie door met het onderzoeken van de zaak, maar dan vooral om de man te identificeren en eventuele (verre) familieleden op te sporen. In het onderzoek zal onder meer een lokale tandarts worden geraadpleegd, in de hoop dat de praktijk het gebit van de dode man kan linken aan persoonsgegevens.

