Vrouw moet werkgever niet gewerkte uren terugbetalen

Een Canadese vrouw moet haar werkgever een flinke smak geld betalen. Dankzij een controversiële software die de werkgever zijn werknemers liet gebruiken, kon de baas zien dat de vrouw niet de uren maakte waarvoor ze wel was betaald.



De vrouw - die inmiddels is ontslagen - werkte op afstand als boekhouder voor het bedrijf. In eerste instantie claimde de vrouw dat ze zonder reden was ontslagen. Bij de rechter probeerde ze haar heil te halen: ze eiste 5000 Canadese dollars (bijna 3500 euro) van haar voormalig werkgever.



Dat pakte toch even anders uit. Het bedrijf dat haar had ontslagen, claimde bij de rechter dat ze meer dan vijftig uur wel had geschreven, maar niet had gewerkt. Door speciale software waarmee bedrijven kunnen zien wat werkgevers de hele dag uitspoken, kon het bedrijf dat hard maken.



De software kan zien hoelang een document openstaat, wat een medewerker daarin doen en slaat vervolgens op hoeveel tijd er in het document is gewerkt. De vrouw probeerde zich nog uit de situatie te redden door te zeggen dat ze de documenten had geprint voor het werk, maar ook dat had de software moeten zien.



Uiteindelijk besloot de rechter dat de vrouw haar werkgever terug moet betalen, maar liefst 2459 Canadese dollars en 89 cent, omgerekend bijna 1700 euro. Ze moet zowel haar salaris terugbetalen als een voorschot dat ze al had ontvangen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: