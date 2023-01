Zweden heft verbod op dansen op

Na tien jaar wordt in Zweden eindelijk het verbod op dansen opgeheven. Daardoor mag er nu ook gedanst worden in restaurants, bars, nachtclubs en cafés die daar geen specifieke vergunning voor hebben. Tot voor kort konden horeca-uitbaters hun alcoholvergunning of zelfs vergunning om te ondernemen op die plek kwijtraken als er met de heupjes werd geschud.



Gisteren werd er een voorstel gedaan door de huidige coalitie. Daarin wordt voorgesteld dat de dansvergunning niet meer nodig is wanneer gasten een dansje willen wagen. Zaken hoeven zich alleen nog maar bij de lokale politie te registeren. Dat kan straks ook gewoon met een verbale overeenkomst.



Op dit moment moeten horeca-ondernemers een speciale vergunning aanvragen. Die kost 700 Zweedse kronen, omgerekend ruim 62 euro. De registratie wordt straks gratis. "Het is niet echt redelijk dat de staat reguleert waar mensen kunnen dansen", zegt minister van Justitie Gunnar Strömmer volgens AP. "Door de vergunning te schrappen, hebben ondernemers minder kosten en bureaucratie."



Als het parlement akkoord gaat, kun je vanaf 1 juli overal in Zweden je danspasjes demonstreren.

