Canadese scouting geeft racistische Brownies nieuwe naam

De Canadese 'Girl Guides', de vrouwentak van de nationale scouting, heeft besloten de leeftijdsgroep "Brownies" een andere naam te geven. Meisjes van 7 of 8 jaar oud die zich hebben aangesloten bij de Canadese padvinderij heten vanaf nu de "Embers".



De naam "Brownies" (vrij vertaald "bruintjes", red.) was volgens de organisatie niet meer van deze tijd. Embers is volgens de Girl Guides "meer inclusief". De oude naam "deed schade toe" aan sommige bevolkingsgroepen, stelt Girl Guides of Canada. "Het ging niet zozeer om de naam of de herkomst. Dit ging om racisme en het feit dat veel meisjes zich door de naam niet welkom voelden", aldus CEO Jill Zelmanovits.



De Brownies werden in 1914 opgericht door een groep vrouwen, als tegenhanger van de jongensscouting. Deelnemers kunnen door verschillende doelen te behalen buttons en onderscheidingen bemachtigen.



In de Verenigde Staten waren verschillende scoutinggroepen al eerder onderwerp van gesprek. In 2019 besloten de Boy Scouts zich te hervormen tot de Scouts, waarna er ook meisjes zouden worden toegelaten, en in 2015 besloten de Amerikaanse "Brownies" al een nieuwe naam aan te nemen.

Reacties

14-01-2023 16:22:49 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.104

OTindex: 83.814

Bij brownies moet ik aan koekjes denken. Mogen die nog wel zo heten?

Maar het is idd wel een vreemde naam voor meisjes

14-01-2023 16:42:51 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.734

OTindex: 89.874

Quote:

Dit ging om racisme en het feit dat veel meisjes zich door de naam niet welkom voelden",



Hoezo, moest je een bruin kleurtje hebben om welkom te zijn? Of juist niet?

En inderdaad... brownies zijn meer dan heerlijk bij een beker thee! Hoezo, moest je een bruin kleurtje hebben om welkom te zijn? Of juist niet?En inderdaad... brownies zijn meer dan heerlijk bij een beker thee!

14-01-2023 18:27:32 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.855

OTindex: 7.879

Volgens mij noemden ze dit in mijn generatie bij mij in de buurt 'de kabouters'.

