Amerikaans namenmonument blijkt spelfoutenfestijn

De Amerikaanse overheid is pijnlijk in de fout gegaan bij het oprichten van een namenmonument voor gevallen soldaten uit de Koreaoorlog (1950-1953). Van de in graniet gebeitelde namen van ruim 36.000 slachtoffers blijken er 1260 niet goed te zijn gespeld of helemaal fout te zijn.



Die conclusie trekken de oprichters van het Korean War Project. De broers Hal en Ted Barker, zelf kinderen van een overleden Koreaveteraan, ontdekten de fouten toen zij de namenlijst op het monument naast hun eigen gegevens legden. Die zijn gebaseerd op twintig jaar eigen onderzoek. "Het is een rotzooi, vol met administratieve blunders en spelfouten", zeggen ze.



De fouten staan op de Korean War Wall of Remembrance, die ruim 22 miljoen dollar kostte en is geplaatst op de National Mall in het centrum van Washington. Bijna 250 veteranen die op het monument vermeld staan, blijken helemaal niet te zijn omgekomen als gevolg van hun militaire dienst. Een van de veteranen stierf bijvoorbeeld door een motorongeval op Hawaii, een ander na het drinken van antivries.



De broers stellen verder dat ongeveer 500 namen op het monument ontbreken, bijvoorbeeld doordat van neergestorte vliegtuigen niet altijd alle slachtoffers genoteerd zijn.



De spelfouten zijn vaak te wijten aan het foutief overnemen van oude namenlijsten door het Amerikaanse ministerie van Defensie. Een voorbeeld hiervan is de verkeerde vermelding van Frederick Bald Eagle Bear, een korporaal en lid van de Lakota-stam. Zijn naam staat op het monument geschreven als Eagle B F Bald.



Onduidelijk is waarom veel namen nog steeds fout op het monument staan. De afgelopen jaren hebben de onderzoekers meerdere keren aangeklopt bij de monumentencommissie. maar steeds weer kregen ze nul op het rekest. Opvallend genoeg zagen de broers wel dat na een waarschuwing het aantal bezoeken aan hun website door overheidsonderzoekers sterk toenam.



Het is niet de eerste keer dat er fouten blijken te zitten in gegevens van de Amerikaanse overheid over de Koreaoorlog. Tot begin deze eeuw hanteerde het Pentagon een dodental van 54.246, dat ook werd gebruikt bij officiƫle gelegenheden en herdenkingen. Pas in 2000 erkende het ministerie dat het daadwerkelijke dodental veel lager was: 36.516. In het oude getal waren alle militaire doden geregistreerd die waar dan ook ter wereld waren gevallen gedurende de jaren waarin de oorlog woedde, tussen 1950 en 1953.



Het Pentagon vraagt nu "alle familieleden en bezorgde burgers om het ministerie op de hoogte te stellen van afwezige, fout gespelde en onterecht aanwezige namen". Hoe Defensie de fouten gaat herstellen, is nog niet duidelijk. De Barkers denken dat alleen totale sloop en vervanging van de granieten platen een werkbare optie is.



Ted Barker verwoordt zelf simpel hoe het mis heeft kunnen gaan: "Niemand heeft de moeite genomen om het te controleren voordat ze het in steen hebben gehouwen."

Reacties

11-01-2023 20:36:14 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.976

OTindex: 3.181

Ze kunnen ook naambordjes maken dat scheelt dan als het weer fout gaat, want ik geef je op een briefje dat dit weer gaat gebeuren en een losse naam kunnen ze eruit hakken en weer nieuw ertussen metselen / plakken / schroeven.

11-01-2023 22:16:51 Emmo

Stamgast



WMRindex: 59.744

OTindex: 28.112





Laatste edit 11-01-2023 22:42 @omabep : Tuurlijk kan dat: oude naam uitfrezen en een nieuw stukje inzetten met de juiste naam. Afhankelijk van de steensoort is dat makkelijk of moeilijk, maar de oorspronkelijke naam hebben ze ook ingebeiteld.

