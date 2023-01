Pakistaanse man krijgt zestigste kind

Een 52-jarige 'dokter' in Pakistan haalde onlangs de krantenkoppen omdat hij zijn 60e kind verwelkomde en omdat hij beweerde dat hij nog meer kinderen wil krijgen met zijn drie vrouwen.

Sardar Jan Mohammad Khan Khilji, een inwoner van Quetta, de hoofdstad van Balochistan, heeft een zeer grote familie die hij de komende jaren hoopt te laten groeien. De Pakistaanse dokter, die zijn eigen kliniek in de stad runt, heeft drie vrouwen en heeft net zijn 60ste kind verwelkomd, een zoon die hij Khushal noemde. Dat is voor de meeste mensen meer dan genoeg, maar Sardar zei dat hij een nieuwe vrouw wil nemen en kinderen wil blijven krijgen.

"Ik heb al mijn vrienden gevraagd om me te helpen om een leuk meisje te vinden voor mijn vierde huwelijk", vertelde Sardar Jan Mohammad Khan Khilji aan de BBC, eraan toevoegend dat hij bij al zijn vrouwen meer zonen en dochters wil hebben.

Interessant is dat Khilji oorspronkelijk in 2016 internationaal nieuws haalde, kort nadat hij zijn 35e kind ter wereld had verwelkomd. Destijds kondigde hij plannen aan om minstens 100 kinderen te krijgen, en uitgaande van zijn huidige tempo en zijn plannen om een vierde vrouw in het gezin te krijgen, lijkt zijn doel haalbaar.



De zelfverklaarde "dokter", die een niet-gereguleerde kliniek runt waar hij mensen behandelt voor kleine kwalen zoals hoofdpijn, schepte altijd op over zijn rijkdom en hoe hij voor zijn hele gezin kon zorgen, maar hij gaf onlangs toe dat de inflatie zijn financiën heeft aangetast . Toch blijft hij zich inzetten voor de groei van zijn gezin.



"De zaken zijn tot stilstand gekomen", klaagde Khilji. “De prijzen van alle essentiële dingen, waaronder meel, ghee (een soort boter) en suiker, zijn verdrievoudigd. De afgelopen drie jaar hebben alle Pakistanen, inclusief ikzelf, het moeilijk.

11-01-2023 17:32:34 submarine

OK, drie vrouwen... Zijn dat twintig kinderen per vrouw? Dan zullen die vrouwen wel aardig uitgelubberd zijn.



Zestig kinderen, hij heeft het erg druk gehad! Met hard werken om zijn kinderen te eten te kunnen geven, hè, niet met iets anders.OK, drie vrouwen... Zijn dat twintig kinderen per vrouw? Dan zullen die vrouwen wel aardig uitgelubberd zijn.

11-01-2023 17:38:58 omabep

Het zijn dus broedmachines voor meneers ego en hij wil er nog meer. Pff, je moet het maar willen zijn vierde vrouw/broedmachine worden.



Even het filmpje bekeken, ik vermoed dat ik zijn vrouwen gezien heb jeetje wat zijn die jong en dan al zoveel kinderen hebben gebaard, is niet gezond. In 2016 heeft hij 35 kinderen en nu in 2023 heeft hij zijn 60e verwelkomt! Met drie vrouwen? Dus elk jaar hebben die vrouwen er een of twee gebaard!Het zijn dus broedmachines voor meneers ego en hij wil er nog meer. Pff, je moet het maar willen zijn vierde vrouw/broedmachine worden.Even het filmpje bekeken, ik vermoed dat ik zijn vrouwen gezien hebjeetje wat zijn die jong en dan al zoveel kinderen hebben gebaard, is niet gezond.

11-01-2023 19:17:42 De Paus

S Quote: "Ik heb al mijn vrienden gevraagd om me te helpen om een leuk meisje te vinden voor mijn vierde huwelijk", vertelde Sardar Jan Mohammad Khan Khilji.



Zijn er onder de vrouwelijke WMR-leden nog mensen die hiervoor belangstelling hebben?

Nette oudere heer zoekt vierde vrouw die hem nog een aantal kinderen wil baren ter uitbreiding van zijn knusse gezinnetje.

12-01-2023 00:34:08 HoLaHu

Och arme die vrouwkes.... Drie vrouwen en zestig(!) kinderen??Och arme die vrouwkes....

12-01-2023 01:08:22 Mamsie

Ach jeetje.... wat moet die man met zoveel kinderen? Zijn viriliteit bewijzen? En het is al zo vol op de wereld.......🙄

