Trouwe hond brengt hartverscheurend eerbetoon aan overleden baasje

Het is een beeld dat niemand onberoerd laat. Golden retriever Bessie loopt achter de kist van haar overleden baasje Margo in het Ierse Longford en brengt zo een erg pakkend eerbetoon.Margo Magan overleed op vrijdag 30 december op 94-jarige leeftijd, omringd door haar familie in het Midlands Regional Hospital in Mullingar. De moeder van twaalf kinderen wordt herinnerd als een gerenommeerde zwemster, golfer en tafeltennisster, zo meldt de Irish Mirror.Haar zoon Mike Magan plaatste de aangrijpende foto op Twitter en schreef: ,,We hebben definitief afscheid genomen van onze opmerkelijke moeder Margo op 94-jarige leeftijd. Ze hield van haar hond. Moeder van 12 kinderen. Kampioene, houder van vele titels/records, topgolfer, eerste vrouwelijke voorzitter van een golfclub in Ierland. Een legende.”Mensen die Margo al dan niet persoonlijk kenden, deelden ook hun medeleven. En velen gaven commentaar op het krachtige beeld. “Deze foto verscheen zojuist op mijn tijdlijn - zo aangrijpend, zo verdrietig maar wat een geweldige foto”, schreef een gebruiker.