Alerte soldaat redt man die onder trein gesleurd wordt in India

Een man in India mag zijn engelbewaarder danken nadat hij nipt aan de dood ontsnapte. Bij het stappen op een rijdende trein, viel hij uit de wagon en werd hij onder de trein gesleurd. Dankzij de snelle reactie van een soldaat kan hij het incident nog navertellen. Het Indische ‘Ministry of Railways’ deelde de verbluffende beelden De man stapte op de bewegende trein in een station in het district Purnia, in het oosten van India. Hij viel evenwel van het trapje, waardoor hij nog enkele meters meegesleurd werd. Op een gegeven moment lijkt het alsof hij onder het treinstel zal belanden.Gelukkig kon een soldaat van de Railway Protection Force (RPF) de man op het nippertje redden.Het Ministery of Railways kon het gebeuren op camera vastleggen en deelde de beelden op sociale media: «Een alerte RPF-soldaat redde een passagier die een ongeluk kreeg tijdens het instappen in een rijdende trein in Purnia, in de staat Bihar», valt er te lezen. Ze sluiten af met een waarschuwing: «Probeer niet in of uit een rijdende trein te stappen.»