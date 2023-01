Tuinman kiepert berg snoeiafval op oprit van klant

Tuinman Brecht De Meyst (26) uit het Belgische Stekene heeft een berg snoeiafval terug naar zijn klant gebracht. De aanleiding was een discussie over de factuur, sinds maart vorig jaar.De Meyst is al drie jaar actief als zelfstandig tuinaannemer. „Mét tevreden klanten”, benadrukt hij. Eén uitzondering lag hem al bijna een jaar wel erg zwaar op de maag.„In het voorjaar van 2022 voerde ik bij de klant snoeiwerken uit. Vooraf was ik langs geweest om het werk en de prijzen te bespreken. Ik kreeg nog een compliment omdat het zo goedkoop was. Een week later had ik het werk uitgevoerd, maar na het opstellen van de factuur begon de ellende.”De klant betaalde na lang aandringen wel de werkuren, maar weigerde de kosten te betalen voor het afvoeren van het snoeiafval. Volgens hem werd er teveel berekend. Hij vroeg prijzen op bij een verwerkingsbedrijf waar 60 euro per ton wordt gevraagd.„Gerekend met het gemiddelde van 300 kg per m3 kom ik aan een prijs van 288 euro voor twee overvolle aanhangwagens van 8 m3”, legt Brecht uit. „Aan de klant heb ik 320 euro gefactureerd. Hij vergeet blijkbaar dat ik ook brandstof en verzekering moet betalen en tijd moet steken in het afvoeren.”Toen de tuinman opnieuw krulwilg moest snoeien, hetzelfde soort als bij de klant, besloot hij met twee aanhangwagens terug naar de klant te rijden. „Ik heb hem voor de keuze gesteld: betalen of het afval terugnemen.” De klant koos voor het laatste.„Ik heb een creditnota opgesteld en kan het nu eindelijk afsluiten. Als hij het dan toch zoveel goedkoper kan, mag hij zijn snoeiafval zelf afvoeren. Hij zal nog opkijken hoeveel tijd het in beslag neemt en wat de kosten zijn.”