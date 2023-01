Jongen in Assen raakt met hoofd bekneld tussen twee bankjes

Consternatie onder het uitgaanspubliek in Assen in de nacht van zaterdag op zondag. Een jongen raakte bij restaurant Zusjes De Boer in Assen met zijn hoofd bekneld tussen twee bankjes.Kort na 02.00 uur wilde de jongen zijn jas pakken waarbij hij klem kwam te zitten tussen de banken. Volgens omstanders staken zijn benen in de lucht. Horecapersoneel heeft daarop de brandweer gewaarschuwd. De brandweer verwijderde met een zaag enkele planken van de bankjes waardoor de jongen uit zijn netelige positie bevrijd werd. Hij raakte niet gewond.