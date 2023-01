Kanaal in Wisconsin verstopt door gesmolten boter

Een brand in een zuivelfabriek in de Amerikaanse staat Wisconsin heeft ervoor gezorgd dat een kanaal in de buurt verstopt is geraakt. De boter die in het pand land opgeslagen, is gesmolten en zo langzaam het kanaal in gedruppeld.



Het incident gebeurde afgelopen maandagavond in Portage, zo'n tachtig kilometer ten noorden van de stad Madison. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe de brand is ontstaan in de fabriek waar zuivel wordt verpakt.



De brandweer reageerde op een melding waarin werd verteld dat er zware rookwolken te zien waren. In eerste instantie lukte het door de rook en hitte niet om het betonnen gebouw binnen te dringen. Ook de gesmolten boter zorgde voor moeilijkheden.



Vermoedelijk is de brand begonnen in het gedeelte waar de boter ligt opgeslagen. Na enkele uren lukte het om de brand ontder controle te krijgen. Helaas kon de boter niet tegengehouden worden: dat is een kanaal met een beschermde statur ingestroomd. Daardoor zit het kanaal verstopt. Verschillende organisaties zijn bezig het kanaal weer schoon te krijgen, meldt CBS.

Reacties

08-01-2023 11:22:07 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 7.333

OTindex: 21.736

Oei dat moet gestonken hebben. In het dorp waar ik geboren ben is ook eens een oude boterfabriek in de fik gegaan. Dat was me toch een rot lucht. En daar lag volgens mij niet veel boter meer opgeslagen.

