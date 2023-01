Chef adviseert kerstboom op te eten

Zo op Driekoningen is het de bedoeling dat de kerstboom weer wordt opgeborgen. Heb je geen zin in het gehannes van slepen met je kerstboom? Eet 'm dan gewoon op, adviseert een Deense chef. Volgens hem is het razend gezond en zit je boom vol vitamine C.



Volgens Napa Valley Register vinden chefkoks het een goed idee om je boom te verorberen. Niet alleen zit 'ie vol vitamine C, op deze manier draag je ook bij aan een ecovriendelijke manier van de boom wegdoen én ontlast je het afvalsysteem. Een win-win, dus.



Volgens de chefs kun je bijna de hele boom eten, zolang het maar een biologische boom is. Topchef Rene Redzepi van het Deense sterrenrestaurant Noma, laat weten dat hij kerstbomen al twintig jaar in zijn eten verwerkt. Hij gebruikt het als rozemarijn.



Overigens eet je ze niet letterlijk op: je gebruikt de naalden om bijvoorbeeld eieren of groenten te marineren of pekelen. Ook kun je de takken met naalden als thee gebruiken, een enorme trend op TikTok. Volgens fanatieke gezondheidsfiguren op de app, kan het zelfs zorgen dat je geen spierpijn meer hebt als je een kopje dennennaaldenthee drinkt. Andere maken er weer siroop van.



Mocht het je vreemd in de oren klinken: ook in Nederland worden dennennaalden gebruikt in levensmiddelen. Bierbrouwer Lowlander brouwt ieder jaar een kerstbier met bomen die ze een jaar eerder hebben ingezameld. Ook zit het soms in sterke dranken als gin.

Reacties

