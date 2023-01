Als je stewardess wilt worden moeten je kleren uit

In november en december 2022 hield wervingsbureau Meccti selectiedagen in Madrid, Spanje, voor Kuwait Airways. Dromend van een baan als stewardess solliciteerden Bianca, Mariana en María. De selectieprocedure werd al snel een eliminatieronde op basis van uiterlijk en geslacht. De sollicitanten werd gevraagd zich tot op hun ondergoed uit te kleden voor een volledige "inspectie". De Spaanse krant elDiario.es heeft de getuigenissen gebundeld van drie vrouwen die het proces bijwoonden en die precies hetzelfde verhaal vertellen.



De interviews vonden plaats in het Meliá Barajas hotel, vlakbij het vliegveld van Madrid.

Toen de recruiter al een deel van de sollicitanten had uitgesloten ('je hebt geen mooie huid'), werd de rest bevolen één voor één een kamer binnen te gaan.



In aanwezigheid van een vrouw moesten ze bloussen losknopen, truien en rokken omhoog trekken: ze moesten in hun ondergoed blijven om de recruiter hun lichaam te laten onderzoeken, een illegale praktijk in Spanje, en in Europa. Een vrouw moest zelfs haar mond openhouden, zodat de recruiter haar gebit kon keuren.



Meccti ontkende in eerste instantie alle beschuldigingen, maar kondigde donderdag alsnog een intern onderzoek aan. De Spaanse overheid onderzoekt de zaak ook.

