Cruiseschip Queen Victoria met passagiers en al in Spaans droogdok

Het cruiseschip Queen Victoria heeft een bijzondere extra stop toegevoegd aan haar 16-daagse reis rond de Canarische Eilanden. Na bezoeken aan Lanzarote, Fuerteventura en Tenerife ligt het schip sinds maandag 2 januari in het droogdok van scheepswerf Navantia in Cadiz voor enkele reparaties.De bezoekers stapten 23 december in Southampton aan boord voor een speciale feestdagen-cruise. Kerstmis is gevierd op volle zee en het nieuwe jaar werd ingeluid op het Portugese eiland Madeira. Vervolgens zou het schip op dag 12 januari aankomen in Cadiz, maar dan wel aan de daarvoor bedoelde kade van de Zuid-Spaanse stad vlakbij het centrum.Het 294 meter lange cruiseschip van de Cunard Line ligt nu in het droogdok van de Spaanse werf voor reparaties aan de schroeven, meldt The Maritime Executive. Passagiers kunnen wel van boord, maar komen dan terecht in een weinig toeristisch gebied. Daarom worden shuttlebussen ingezet om de passagiers de bewoonde wereld in te loodsen.Op sociale media zijn diverse foto’s te zien van het bijzondere gegeven. Zoals op de Facebook-pagina van deze Duitse fan van cruiseschepen.Verwacht wordt dat het schip in de middag van 4 januari haar terugreis naar thuishaven Southampton kan vervolgen. Om op tijd terug te zijn voor de volgende trip wordt de laatste plek van bestemming, Lissabon, overgeslagen. De Queen Victoria, met accommodatie voor 2014 passagiers, vertrekt op 7 januari voor een tweedaagse cruise naar Hamburg. Om vervolgens op 11 januari te beginnen aan een 101-daagse cruise rond de wereld. Vanuit Southampton, naar onder andere New York, Mexico, Hawaï, Nieuw-Zeeland, Sydney, Indonesië, Oman, Lissabon en weer terug naar Southampton.