Iraanse demonstrant krijgt twee keer de doodstraf

Het Iraanse regime probeert met zware repressie duidelijk te maken wie de macht voert nadat het land afgelopen najaar in het teken stond van grote demonstraties als gevolg van de dood van van de 22-jarige Mahsa Amini in een politiecel. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn inmiddels zo'n 20.000 demonstranten gearresteerd en het regime deelt zware straffen uit, zo blijkt ook bij de veroordeling van Mehdi Mohammadifard.



De 18-jarige jongen kreeg niet één, maar twee keer de doodstraf voor zijn aandeel in de demonstraties. Hij werd beschuldigd van het voeren van een "oorlog tegen God" en "corruptie op aarde", maar in werkelijkheid ging het vooral om het organiseren van en deelnemen aan een grote demonstratie. De rechter vond bewijs voor deze beschuldigingen in bekentenissen van Mehdi, maar volgens bronnen dichtbij de familie van de jongen heeft hij deze bekentenissen onder grote druk afgelegd. Daarnaast kreeg hij geen toegang tot een advocaat tijdens het proces.



Naast de dubbele doodstraf ontving Mehdi ook een gevangenisstraf van in totaal zeven jaar en zes maanden voor onder meer propaganda tegen het regime, het beledigen van leiders en ophitsing. Het is niet duidelijk of hij eerst zijn gevangenisstraf moet uitzitten of eerst zijn ter dood veroordeling wordt uitgevoerd.

Reacties

04-01-2023 12:26:59 vaughn

Senior lid

WMRindex: 308

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

Soms zou je willen dat je met één vingerbeweging alle haatbaarden ter plekke eeuwige jeuk aan de aars wenst met nèt te korte armpjes.

04-01-2023 13:25:44 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.845

OTindex: 7.879

@vaughn : Dat ben ik met je eens.

04-01-2023 14:10:35 Buick

Erelid



WMRindex: 3.747

OTindex: 975

.

@vaughn , ik vind het raar dat je geen harry potter heet

