Britse vuurwerkshow afgelast om masturberende walrus

In het Britse Scarborough heeft de gemeenteraad op het laatste moment besloten om de festiviteiten omtrent de jaarwisseling af te gelasten. De aanleiding daarvoor was Thor, een verdwaalde walrus die op oudjaarsdag opdook in het stadje. De geplande vuurwerkshow had ernstige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van het dier.Op beelden is te zien hoe de walrus op zijn dooie gemak op de kade rust. Zoveel gemak dat het dier ten overstaan van de inwoners van Scarborough besloot te gaan masturberen. Kort daarna rolde Thor in slaap. Als er toch een vuurwerkshow had plaatsgevonden, was de walrus waarschijnlijk zo geschrokken dat het een gevaar werd voor zichzelf en de omgeving.