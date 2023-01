Bart gaat het dak weer op om 2023 te starten

RHEDEN - Het is 1 januari. En dat betekent dat Bart Matser uit Rheden het dak weer op is geweest. Al jaren verwisselt hij zijn dakpannen. Aan beide zijden van het dak past hij het jaartal aan en Omroep Gelderland was daar traditiegetrouw bij.De traditie in Rheden gaat terug naar 1998, toen Bart voor het eerst oranje dakpannen aanbracht. Toen was er Aanvallen WK 98 te lezen, verwijzend naar het WK voetbal. Sinds 2000 is op het huis aan de Arnhemsestraatweg het huidige jaartal af te lezen.Matser besloot ooit zijn dak op te klimmen en dakpannen te verleggen na een zware val van een dak tijdens zijn werk. Tijdens de revalidatie thuis kon de bouwvakker het klimmen niet missen en daarom besloot hij zijn eigen dak op te gaan. "Ik viel vier en een halve meter van het dak. Lag toen 10 dagen in het ziekenhuis en toen ik thuis kwam zat ik meteen op de ladder. Ik moest het meteen uittesten," aldus Bart Matser.