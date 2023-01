Queenie en Sheanie ontsnapten op de onhandigste dag van het jaar

De pony's Queenie en Sheanie hebben hun baasjes in Hall bij Brummen vrijdag op zaterdagnacht een slapeloze nacht bezorgd door een nachtje op stap te gaan.Eigenaar Peter de Koningh belde Omroep Gelderland zaterdagmorgen, in onvervalste paniek, met een oproepverzoek en een signalement: kleine zwarte Shetlander en grotere pony met donkere paardendeken. Hij had na een eindeloze zoektocht 112 gebeld, maar de politie kon niet helpen zoeken en deed geen oproep.De familie vreesde intussen voor ongelukken. "Dit is wel een erg onhandig moment voor een ontsnapping. We zijn als de dood dat ze opeens de weg op lopen of dat er dingen gebeuren als ze schrikken van knallen. En wie weet hoe ver weg ze al zijn. Ze kunnen wel in Apeldoorn lopen ondertussen." Aldus de Koningh zaterdagmorgen.De twee ontsnapten vrijdag nadat de dochter des huizes per ongeluk het staldeurtje open liet staan, aan de Zwarteweg in Brummen. "We hebben daarna met lampen overal gezocht hier in de wijde omgeving, maar ze waren nergens te bekennen. Toen hebben we de politie gebeld, maar die konden ons niet helpen."Maar nog terwijl De Koningh met de foto's en het signalement van de twee pony's, klonk op de achtergrond een verbaasde juichkreet. Queenie en Sheanie liepen opeens het terrein op. Ze hadden zelf de weg terug naar de voerton gevonden. De wanhoop in huize Koningh sloeg om in opluchting en de staldeur zit weer goed dicht.