Politie moet ingrijpen bij uitverkoop op meubelboulevard

De politie moest zaterdagochtend ingrijpen bij een uitverkoop in de Megastores in Den Haag. Het was dusdanig druk bij een aangekondigde outlet van meubelzaak Decor Wonen dat agenten het pand op de meubelboulevard hebben ontruimd. ,,Een hoop gedoe, getier en gevloek”, zegt een getuige over de ‘chaotische taferelen’.De uitverkoop werd van tevoren groots gepromoot op sociale media en dat zorgde voor veel klanten voor de deur. Sommigen stonden al uren van tevoren voor de winkel te wachten. ‘Vanwege drukte en onrust in een winkel aan de Waldorpstraat in Den Haag hielpen wij vanmorgen op verzoek van de eigenaar met het ontruimen van het pand’, meldt de politie.‘Alles moet weg’, stond er onder meer op borden en flyers. De kortingen liepen op tot wel 70 procent. Aankopen mochten direct worden meegenomen, zo luidde de boodschap van de meubelzaak. De opheffingsuitverkoop trok veel publiek naar de meubelboulevard op oudejaarsdag.Door de drukte ontstonden er ruzies tussen diverse klanten, zegt een omstander, die spreekt over ‘bizarre taferelen’ die plaatsvonden in en voor de winkel. ,,Decor Wonen had een outlet met gigantisch lage prijzen”, vertelt een andere getuige over de drukte bij de winkel in de Megastores.,,Vier uur van tevoren stonden er al mensen voor de deur. Het was vechten en haren trekken, alles erop en eraan. Een hoop gedoe, getier en gevloek”, aldus de getuige. Een andere bezoeker is teleurgesteld in de meubelzaak en de ander bezoekers. ,,Er was een grote sale aangekondigd, en wat doen de mensen dan? Ze worden agressief.”,,Ze pakten elkaar in de haren. Honderden mensen waren hier. Voor zo’n uitverkoop kan dat niet. De winkel heeft ons gewoon in de steek gelaten. De mensen staan hier nog steeds met hoop, maar ik denk dat ze niet meer opengaan. Er zijn ook spullen gestolen volgens mij”, aldus de bezoeker.De eigenaar van de meubelzaak bevestigt de chaos bij de uitverkoop. Op zijn verzoek werd de politie ingeschakeld om de rust terug te laten keren. De winkel is tijdelijk gesloten. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.