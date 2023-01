Buurman blust brand in holle boom in Doetinchem

Een holle boom is vrijdagmiddag in brand komen te staan op het schoolplein van een basisschool in Doetinchem. De brand is vermoedelijk ontstaan door vuurwerk.De melding over de brand kwam rond 15.30 uur binnen bij de hulpdiensten. Uit de boom op het schoolplein aan de Van Gorkomhof kwam rook. Een buurtbewoner zag de boom in brand staan, waarna hij een tuinslang heeft gepakt om de boom te blussen. Het vermoeden is dat de brand is ontstaan doordat er vuurwerk in een gat van de boom is gestopt.De politie en brandweer zijn voor de brand ter plaatste gekomen. De brandweer heeft door het handelen van de buurtbewoner de boom alleen nog hoeven nablussen. De brandweer onderzoekt nog of de boom kan blijven staan. De brandweer heeft de buurtbewoners geadviseerd om op te letten of de brand weer oplaait.