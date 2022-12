GHB-slikker rijdt tegen lantaarnpaal, valt in slaap op kruising

De politie heeft woensdag een 38-jarige man uit Tilburg aangehouden. De verdachte zat te slapen in zijn auto die met draaiende motor op een kruising stond. Iets daarvoor was hij al doorgereden nadat hij tegen een lantaarnpaal was geknald. De man had naar eigen zeggen GHB gebruikt.



Rond 10.00 uur deze ochtend raakte de chauffeur op de Gilzerbaan van de weg, waarna hij tegen de lantaarnpaal reed en tot stilstand kwam. Daarna ging hij er in zijn beschadigde auto vandoor. Oplettende omstanders belden de politie, waarna agenten naar de man op zoek gingen. Ze vonden hem op de kruising van de Hogeschoollaan met de Professor Gimbrèrelaan. De motor draaide en de lampen stonden aan. Hij lag in de auto te slapen.



De man gaf aan dat hij GHB gebruikt had. Uit een indicatieve test bleek dat hij waarschijnlijk ook andere drugs op had, maar de man weigerde een bloedtest. Ook had hij geen geldig rijbewijs. Hij is aangehouden en zit nog vast, meldt de politie in een perscommuniqué.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: