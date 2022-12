Vals alarm: uit Noord-Korea gelanceerd vliegend object blijkt zwerm vogels

In Zuid-Korea werd dinsdag alarm geslagen vanwege een vermoedelijke aanval van de noorderburen. Bij de 'gedemilitariseerde zone' tussen de twee landen werd een "vliegend object" gespot dat de grens over leek te steken. Het zware geschut van de zuiderlingen werd direct in paraatheid gebracht. Onder meer helikopters en straaljagers werden op het 'object' afgestuurd. Enkele uren later bleek dat het niet was wat het leek.



Het duurde nog opvallend lang tot Zuid-Korea kon vaststellen wat de vreemde vliegende formatie precies was. "Tussen 13:00 en 16:00 hebben we het in de gaten gehouden", aldus een woordvoerder van de Zuid-Koreaanse strijdkrachten. "Het bleek te gaan om een zwerm vogels, niet om een drone uit Noord-Korea."



De spanning tussen het totalitaire Noord-Korea en het Zuiden is nog altijd om te snijden. Het komt steeds vaker voor dat drones uit het Noorden proberen de grens over te steken, om Zuid-Korea uit te dagen. Ook de raketproeven van dictator Kim Jong Un zijn weer in volle gang. Geen wonder dus, dat de vogels voor onrust zorgden in het grensgebied.



Het is onwaarschijnlijk dat de vogels door Noord-Korea waren geïnstrueerd. Uiteindelijk besloot het Zuid-Koreaanse leger de vogels maar niet terug te fluiten of neer te schieten. Soms willen ze in het Noorden, maar soms ook in het Zuiden zijn.

Reacties

30-12-2022 08:12:33 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.042

OTindex: 83.657

En dit is de eerste keer dat deze dappere vogels de grens overstaken?

30-12-2022 08:45:25 Emmo

Stamgast



WMRindex: 59.605

OTindex: 28.108

@allone : Vogels zijn niet altijd even goed waarneembaar op radar. En misschien vlogen ze dit keer een andere route?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: