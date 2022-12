iPhone slaat steeds onterecht alarm op skipiste

Hulpdiensten in de Amerikaanse staat Colorado zijn afgelopen weekend tientallen keren onnodig uitgerukt nadat de iPhones van skiërs automatisch het alarmnummer hadden gebeld. Op een lastige skipiste bleek de ongevaldetectie van de iPhone aan te slaan.



De functie van de iPhone 14 en de nieuwe Apple Watches die automatisch auto-ongelukken kan detecteren zorgt voor problemen in een skigebied in Colorado. Afgelopen weekend kregen de hulpdiensten daar 71 noodoproepen die automatisch door de Apple-apparaten waren verzonden. Dat gebeurde terwijl een gebruiker aan het skiën was. In geen enkel geval was er sprake van een ongeluk.



De hulpdiensten spoedden zich bij elke noodoproep met skipatrouilles naar de locaties van de iPhones en Apple Watches. "We komen altijd in actie bij noodoproepen. Dit kost een enorme hoeveelheid middelen", zegt een leidinggevende van het 911-centrum in Summit County tegen de Colorado Sun.



De sensoren in de iPhone en Apple Watch registreren op een uitdagende skipiste onterecht een verkeersongeluk, omdat daar hoge G-krachten vrijkomen. Die G-krachten zijn op de piste in Colorado kennelijk vergelijkbaar met een auto-ongeval. Eerder dit jaar bleken iPhone 14's ook al 112 te bellen in achtbanen.



De iPhone 14's zijn de eerste iPhones met automatische ongelukdetectie. De telefoon gebruikt voor de detectie onder meer een snelheidsmeter, luchtdruksensor en g-krachtsensor.



Als een ongeluk wordt herkend, krijgt de gebruiker een waarschuwing te zien. Als de persoon na 20 seconden niet reageert, belt het toestel automatisch het alarmnummer en wordt de locatie doorgestuurd. De functie zit ook in de nieuwe Apple Watches: de Apple Watch SE, Watch Series 8 en Watch Ultra.



Sinds kort kan de iPhone 14 in de eerste landen ook op locaties zonder mobiel bereik via de satelliet een noodbericht sturen. Gebruikers kunnen via de satellietverbinding met sms-berichten communiceren met de hulpdiensten. De satellietfunctie werkt in Nederland nog niet.

