Het drijfvermogen van drollen

Pipi-kaka is een makkelijke binnenkopper als je je al in de extra time bevindt. Bovendien drijft dit onderzoek toch wat boven pipi-kaka-humor uit, letterlijk dan. Amerikaanse wetenschappers ontdekten namelijk per ongeluk waarom de ene drol drijft en de andere zinkt. Want drollen doen dat, soms drijven ze (bij ongeveer tien procent van de gezonde bevolking) maar meestal zinken ze. We weten al sinds de jaren 1970 dat drollen beter drijven naarmate ze meer gas bevatten.



Waarom de ene drol meer gas bevat dan de andere, dat had nog nooit iemand onderzocht. Ook nu niet. De onderzoekers waren eigenlijk om een heel andere reden muizen aan het bestuderen, toen iemand opmerkte dat de uitwerpselen van steriele muizen vaak zinken terwijl de uitwerpselen van muizen met een volwaardige darmflora vaak drijven.



Bepalen onze darmbewoners dan of we ‘drijvers’ of ‘zinkers’ het toilet in werpen? Jazeker, bleek uit een onderzoek dat volgde uit de bijzondere observatie. De onderzoekers namen darmbacteriën van gezonde muizen en mensen, en stopten die in de maag van steriele muizen. En inderdaad, ook hun uitwerpselen begonnen te drijven.



De ‘drijvers’ bleken meerdere gasproducerende bacteriën te bevatten, waaronder Bacteroides ovatus en Bacteroides uniformis. Die darmbacteriën zijn berucht als aanvuurders van winderigheid. Het drijfvermogen van je drollen zegt dus iets over de samenstelling van je darmflora, en die darmflora zegt dan weer veel over je gezondheid. Kunnen we dan zomaar van één naar drie springen? Daarvoor is het nog te vroeg, geven ook de onderzoekers toe. Het nieuwe inzicht is waardevol, maar het is nog niet duidelijk of het drijfvermogen van je drollen iets zegt over je gezondheid, en wat dan wel.



Het heeft dus nog geen zin om bij je volgende toiletbezoek angstig of net heel trots achterom te kijken. Tenzij je nu echt benieuwd bent of je een producent van drijvers dan wel zinkers bent.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: