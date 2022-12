Leids Cabaret afgeblazen om tekort aan grappenmakers

Het Leids Cabaret Festival is gecanceld. Niet vanwege grappen die echt niet door de beugel kunnen, stel je voor. Nee, een gebrek aan talent doet de 44ste editie van het cabaretfestival de das om. In februari zou de strijd losbarsten, maar 'met een knoop in onze maag en pijn in ons hart' heeft de organisatie besloten de boel af te blazen.



We streven ernaar jonge comedians te ondersteunen in hun ontwikkeling als onafhankelijk theatermaker, stelt de organisatie. ''Maar bij ons moet het idee bestaan dat dat in potentie mogelijk is en dat we nieuwsgierig zijn naar de professionele ontwikkeling van iemand binnen het festivaltraject en daarna.''



Die zijn dit jaar niet gevonden, stelt het bestuur in een verklaring. "Ook de tijdgeest verandert. Daarom zullen we ons beraden op de functie van het Leids Cabaret Festival in deze tijd en hoe wij onze rol daarin zien." Het Leids Cabaretfestival heeft aan de wieg gestaan van de carrières van veel bekende grappenmakers: waaronder: Erik van Muiswinkel, Lebbis en Jansen, Najib Amhali, Sanne Wallis de Vries en recent Tim Fransen en de Partizanen.

