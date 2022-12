Bewoonster wil via kort geding na 10 jaar alsnog eigendom van woonark

Na ruim 10 jaar ontdekte de bewoonster van een woonark in Zwolle dat ze niet de juridische eigenaar is. Na een lange zoektocht daagde ze de erfgenamen van de voormalig eigenaar dinsdag op een bewogen kort geding. “Hij is nooit mijn vader geweest.”



Hoe zou het zijn om na 10 jaar te ontdekken dat je huis niet van jou blijkt te zijn? Eigenlijk bij toeval stuitte de nu omstreeks 70-jarige bewoonster van een woonark aan de rand van Zwolle op dit feit. Ze las over een woonbootbewoner die was overleden waarbij de overdracht van de ark jaren terug niet goed geregeld bleek.



Ze dook zelf in de papieren van haar ark Albatros, in 2008 in Hasselt overgenomen. Ze betaalde toen niets voor de ark maar maakte wel veel kosten om de ark naar Zwolle te slepen. De toenmalige eigenaar had met haar nieuwe man een nieuwe ark laten bouwen, maar de gemeente Zwartewaterland sommeerde dat de oude ark meteen weg moest. Ze waren nog wel zo slim de overdracht op papier te zetten. Omdat er geen geld werd betaald dachten ze niet aan een notaris.



Pas een paar jaar terug ontdekte de woonarkbewoonster dat er volgens het Kadaster, waar schepen staan ingeschreven, nog een eigenaar is: de in 2001 overleden echtgenoot van de vrouw van wie ze de ark kocht. Mocht ze dat willen, dan kan ze haar eigen ark niet verkopen omdat er dus een tweede eigenaar is.



Om de fout uit 2008 recht te zetten moest ze weten wie de erfgenamen zijn. Een notaris zocht dit voor haar uit, maar vanwege privacyregels kreeg ze niet te weten wie dat waren. De notaris meldde wel dat ze niet wensten mee te werken. En dus zag de bewoonster zich genoodzaakt een kort geding tegen die erfgenamen aan te spannen.



“Hij is nooit mijn vader geweest”, zei een gedaagde vrouw uit IJsselmuiden. Haar in 2001 overleden biologische vader blijkt meerdere huwelijken gehad te hebben. Ze is door haar stiefvader opgevoed. “Het spijt me dat ik haar dit aan heb moeten doen”, zei de arkbewoonster. “Ik ben hiervan flink van de leg geweest”, reageerde de vrouw uit IJsselmuiden. Heel haar leven heeft ze niets ‘met die man’ te maken gehad en zijn erfenis wilde ze al helemaal niet. Alleen gaf de notaris dat anders door. Afgelopen week heeft ze formeel via de rechtbank afstand gedaan van deze erfenis.



Daarmee zou de kous af zijn: geen erfgenaam dus is de ark nu geheel van de bewoonster. Alleen blijkt er ook een zoon te zijn. Die was ook gedaagd door advocaat Sophia van Vloten, maar hij verscheen niet op de zitting. “Mijn cliënt zit klem en ze dreigt te verzanden in erfrechtelijke systemen”, zei ze namens de bewoonster van de Albatros.



Zij wordt ouder en het wordt moeilijker de woonplank te betreden. Maar omdat ze formeel geen eigenaar is, kan ze haar ark ook niet verkopen, zei ze in tranen. De rechter bood uitkomst. Hij kan alsnog een vonnis wijzen tegen de enige overgebleven erfgenaam. Van hem is geen verweer bekend. “Naar de uitkomst mag u vast raden”, zei de rechter met een glimlach.

28-12-2022 16:21:18 Mamsie

Oudgediende



Wie is wie in dit warrige verhaal?

28-12-2022 16:56:04 Sjaak

Moderator



En wat is een woonplank?

28-12-2022 19:01:54 Sjaak

Moderator



Ah, ik begrijp het nu. Via de woonplank kom je op de loopark. Best logisch eigenlijk.

28-12-2022 19:08:22 Tiepmiep

Senior lid

@Sjaak :

En wat is een woonplank? QuoteEn wat is een woonplank?



woonboten hebben over het algemeen een loop rand van planken om de boot heen, zodat je ook buiten om de boot kunt lopen, mocht dat nodig zijn. Aangezien een woonboot lager ligt dan de walkant, moet je vanaf de wal een trapje van een paar treden af om bij de deur te komen. Vanaf de laatste trede stap je dus op de looprand, en dan over de drempel naar binnen.



Ik vermoed dat de term "woonplank" Vlaams is. woonboten hebben over het algemeen een loop rand van planken om de boot heen, zodat je ook buiten om de boot kunt lopen, mocht dat nodig zijn. Aangezien een woonboot lager ligt dan de walkant, moet je vanaf de wal een trapje van een paar treden af om bij de deur te komen. Vanaf de laatste trede stap je dus op de looprand, en dan over de drempel naar binnen.Ik vermoed dat de term "woonplank" Vlaams is.

28-12-2022 19:09:01 Emmo

Stamgast



@Sjaak : Ik heb nog wel eens een loopneus. Hoe is dat te rijmen met een snotplank?

28-12-2022 19:17:11 Sjaak

Moderator



@Emmo : Die neus mag wel uitkijken dat hij niet over de snot uitglijdt.

