Hond zet föhn aan en veroorzaakt daarmee brand in huis Engeland

De kerst had niet veel slechter kunnen starten voor een vrouw uit het zuidoosten van Engeland. Een brand heeft gisteravond forse schade veroorzaakt aan haar woning in Hockley. De brand begon door een oververhitte föhn die - in haar afwezigheid - vermoedelijk was aangezet door haar hond.



Er zijn gelukkig geen slachtoffers gevallen bij de brand. Ook de hond des huizes heeft het hachelijke avontuur gelukkig overleefd. Terwijl de woning zich met rook vulde, zat hij bij de voordeur te wachten op zijn baasje. "De vrouw was er even tussenuit gegaan en kwam er bij thuiskomst achter dat haar woning vol met rook stond", zegt een brandweerwoordvoerder tegen de BBC. De brandweer had het vuur snel onder controle. De hond en zijn baasje zijn door de hulpdiensten behandeld voor rookinhalatie.



"We denken dat de brand begon door een föhn die op bed lag en nog met de stekker in het stopcontact zat. Mogelijk is de hond op bed gesprongen en heeft die daarmee per ongeluk de föhn aangezet, wat zorgde voor oververhitting van het apparaat en uiteindelijk de brand."



Vooral de slaapkamer heeft brandschade opgelopen, blijkt uit foto's die de brandweer van Essex verspreidde. Die deelt bovendien nog een belangrijk advies: "Haal de stekker uit het stopcontact zodra je klaar bent met elektrische apparaten, zoals een föhn of stijltang."

"Haal de stekker uit het stopcontact zodra je klaar bent met elektrische apparaten, zoals een föhn of stijltang."

Dat en trek alle stekkers uit van apparaten als je weg gaat. Al is het even weg gaan, in een paar minuten kan brand ontstaan.

"We denken dat de brand begon door een föhn die op bed lag en nog met de stekker in het stopcontact.



Lekker dom. Dus dan de hond maar weer de schuld geven!

