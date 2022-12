Dit voorspelde de beruchte waarzegster Baba Vanga voor 2023 (en het is niet om vrolijk van te worden)

Elk jaar doet de mystieke Bulgaarse vrouw Baba Vanga voorspellingen over wat het nieuwe jaar zal brengen. In het verleden had de blinde waarzegster he

28-12-2022 08:51:55 Mikeph

Senior lid

WMRindex: 353

OTindex: 7

De baan van de aarde is al een tijdje veranderd. Vele spreken over het opwarmen van de aarde, maar op sommige plekken heeft het gesneeuwd waar het nog nooit gesneeuwd heeft. Aarde is lichtjes uit de baan rond de zon gegaan en dat brengt andere temperaturen met zich mee.



28-12-2022 10:05:37 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 43.702

OTindex: 89.735

Aha, deze dame heeft dus vooruit gewerkt. Geen wonder dus dat er wel eens iets misgaat.

En rare voorspellingen... ach, ten tijde van de eeuwwisseling voorspelde ene Mariska dat de hele Betuwe als een badkuip vol met water zou stromen. Iemand iets van gemerkt?

En ook zou de maan ooit door een projectiel geraakt worden en in tweeën breken.

Ook niet gezien. Laat die voorspellingen dus maar. De verrassingen zijn al erg genoeg!

28-12-2022 15:36:27 Emmo

Stamgast



WMRindex: 59.589

OTindex: 28.108

@Mamsie : Zo eens in de twee weken zie ik wél een halve maan. Misschien bedoelde mevrouw dat?

