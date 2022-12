Mongoolse vrouwen kleden zich in de kou uit om te protesteren tegen kolendiefstal

Demonstranten in de hoofdstad van Mongoliƫ kleedden zich uit bij vriestemperaturen en probeerden de verantwoordelijken voor de grootschalige diefstal van steenkool voor het gerecht te brengen, zo blijkt uit een video die op sociale netwerken is geplaatst.Uitkleden bij vriestemperaturen van minus 20 - 30 graden Celsius is sinds 4 december herhaaldelijk gebruikt als een vorm van protest door demonstranten die plaatsvinden in Ulaanbaatar, maar tot nu toe hebben alleen mannen dat gedaan. Op woensdag 21 december hielden ongeveer 30 demonstranten een ongeklede sit-in voor het regeringspaleis en eisten toestemming om hoorzittingen bij te wonen over de kolenzaak in de State Great Khural van Mongoliƫ. Hun toestand werd gecontroleerd door doktoren.De video toont demonstranten die in lichte kleding op het Sukhbaatar-plein staan, een van hen uitgekleed tot op haar ondergoed.Ze zei: "Dit is de enige manier waarop we gehoord zullen worden! Ik was ook ambtenaar. Wij Mongolen zijn echt hulpeloos. De natuurlijke hulpbronnen zijn geplunderd door een paar hebzuchtige mensen!"Ze krijgt dan warme kleren. Een andere vrouw houdt een bordje vast waarop staat: "De president heeft geen controle over zijn dieven en de politie."