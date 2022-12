19 jarige bewaart illegaal vuurwerk bij frituurpan en gasfles

In Lichtenvoorde is vorige week maandag een 19-jarige verdachte opgepakt nadat hij tientallen kilo's illegaal vuurwerk in een schuur had opgeslagen waar onder andere ook een gasfles en een frituurpan stonden.



De jongen had in totaal 80 kilo aan illegale vuurwerkpotten, lawinepijlen en 100.000-klappers liggen. Hij heeft dat vuurwerk waarschijnlijk online besteld voor anderen. De bestellingen konden dan bij hem worden afgehaald, zegt de gemeente Oost-Gelre.

Het vuurwerk werd bij hem bewaard in een schuur in de achtertuin, waar ook brandgevaarlijke voorwerpen als een gasfles en een frituurpan stonden. En dat had grote problemen op kunnen leveren, zegt burgemeester Annette Bronsvoort.



“Dit vuurwerk, met een veel grotere explosiekracht dan bij toegestaan vuurwerk, wordt zomaar ergens neergezet. Mensen denken dat het zo wel kan. Maar dat kan dus niet. Het is verboden, omdat het van groot gevaar is vanwege een instabiele lading flitspoeder en het feit dat het een massaexplosief is. Gaat er één af, dan gaat álles in één keer af. De gevolgen zijn veelal desastreus voor de directe omgeving."



De politie kon de handelaar oppakken na een melding via Meld Misdaad Anoniem. "Daarom is het altijd goed om verdachte situaties te melden", zegt Bronsvoort. De gemeente kijkt nu welke maatregelen genomen kunnen worden om herhaling te voorkomen.

