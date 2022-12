Brandweer vist beugel uit ondergrondse container

De brandweer heeft vrijdagavond 16 december een beugel opgevist uit een ondergrondse container aan de Trompetstraat in de Rijswijkse Muziekbuurt.



Een meisje was aan het logeren bij haar opa en had haar beugel in een doosje van donuts gedaan. Opa had het doosje met daarin de beugel van zijn kleindochter in een vuilniszak gegooid en de vuilniszak in een ondergrondse container gestopt.



Zijn kleindochter was erg overstuur en verdrietig, daarop besloot opa de hulpdiensten te bellen. De brandweer kwam ter plaatse en heeft een aantal vuilniszakken eruit gehaald. De beugel kon snel worden gevonden en het meisje en opa waren weer dolblij. De brandweerlieden werden dan ook hartelijk bedankt voor hun inzet.

27-12-2022 14:47:03 allone

Stoer beroep Wat je als brandweerman allemaal moet doenStoer beroep

27-12-2022 15:02:59 MIADIA

@allone : een vriend van mijn vader was bij de vrijwillige brandweer en heeft heel wat kunstgebitten uit de rivier gevist

27-12-2022 16:43:34 allone

Hoe verlies je een kunstgebit in de rivier? @MIADIA : serieus?Hoe verlies je een kunstgebit in de rivier?

27-12-2022 17:31:27 Emmo

@allone : Met zwemmen. Is mijn vader ook bijna een keer overkomen. Hij kon het ding nog net vastgrijpen.

27-12-2022 18:59:47 allone

@Emmo : en dat ding valt zomaar uit je mond?

