Van de grens met Canada tot Mexico: miljoenen Amerikanen hebben last van winterstorm Elliott

Talloze gecancelde vluchten en spekgladde wegen door een ‘historische winterstorm’ zorgen ervoor dat Amerikanen misschien niet op tijd thuis zijn voor kerst. Waarschuwingen van de nationale weerdienst gelden inmiddels voor 60 procent van de bewoners in de VS.



In verband met de vrieskou en verwachte ijzel heeft KLM al drie vluchten naar Canada moeten annuleren. De vliegmaatschappij verwacht vrijdag wel alle vluchten naar Noord-Amerika te kunnen uitvoeren.



KLM zegt wel begrip te hebben voor degenen die hun vliegreis naar of van de VS willen uitstellen. ,,Onder bepaalde voorwaarden mogen ze gebruik maken van een flexibel boekingsbeleid”, zegt een KLM-woordvoerder. ,,Hun geplande vlucht mag dan kosteloos naar een andere datum worden verplaatst.” Het gaat volgens haar om bestemmingen als Vancouver (Canada), Boston en Chicago.



In die laatste stad wordt het vrijdagmiddag (lokale tijd) niet warmer dan -15 graden. Al weerhoudt dat inwoners er blijkbaar niet van om een rondje hard te lopen, schrijft The Chicago Tribune. Naast de scherpe temperatuurdalingen brengt storm Elliot, zoals ‘ie wordt genoemd, ook een flinke bak sneeuw en harde winden met zich mee. President Biden waarschuwde de Amerikanen al voor de camera: ,,Neem dit serieus. Als je nog op reis moet, ga dan nu.’’



De Amerikaanse weerdienst (NWS) heeft inmiddels een waarschuwing voor extreem weer afgegeven die van toepassing is op zo’n 200 miljoen Amerikanen, zo’n 60 procent van de bevolking.



Om het lagedrukgebied heen wordt daar momenteel koude lucht uit Canada tegen de klok in meegezogen over de Verenigde Staten. ,,Dat strekt zich zo ver uit, dat zelfs in het zuidelijke Texas de temperatuur ver onder nul zit”, zegt Roosmarijn Knol van Weerplaza. Dat leidt tot grote bezorgdheid in grensstad El Paso, waar veel migranten de grens oversteken. Veel van hen komen uit Mexico en Venezuela en hebben immers geen dikke winterjas mee.



Engelstalige nieuwssites spreken inmiddels van een ‘bombcycloon’. ,,Wat van het woord bombogenesis komt”, legt Knol uit. ,,Een hele mooie term in de meteorologie. Het betekent dat de luchtdruk in de kern van een lagedrukgebied plots heel hard daalt. Een winterstorm kan zo opeens extreme situaties met zich meebrengen. Rond de Great Lakes (vlak bij Toronto, red.) loopt de sneeuwdiepte mogelijk op tot een halve meter.”



In het weekend zal het weersysteem volgens Knol geleidelijk aan kracht verliezen. ,,In noordoostelijke richting steekt ‘ie mogelijk de oceaan over. Het zou zelfs kunnen dat ‘ie als ‘normaal lagedrukgebied’ bij ons land uitkomt.” Maar geen zorgen. ,,Dan is de angel eruit.”

Zitten wij te wachten op een Elfstedentocht en daar vriezen ze de tent uit.

