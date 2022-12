Boerin gebruikt drinkbak van koeien als bad: Dat is gewoonweg walgelijk!

Een boerin uit Nieuw-Zeeland zorgt met een filmpje voor heel wat gefronste wenkbrauwen. Daarop is immers te zien hoe ze een bad neemt in de waterbak van haar koeien…Werken op de boerderij kan behoorlijk uitputtend zijn. Na een zware dag kan een badje dan enorm veel deugd doen. Een Nieuw-Zeelandse boerin, ene Lacy, kan daar ook van genieten, al opteert ze dan voor de drinkbak van haar koeien. De 29-jarige blondine deelde op TikTok een filmpje waarin ze haar kleren uittrekt en in bikini met koeienmotief in de waterbak kruipt om zich te wassen.Sommigen kunnen er wel om lachen, maar de beelden zorgen toch ook voor bedenkelijke blikken. «Waarom zou je zoiets doen?! Dat water is vuil», «En straks een bezoekje aan het ziekenhuis…», «Dat is gewoonweg walgelijk!», «Ik zou me wel douchen nadien», «Daar moeten dus nog wel dieren uit drinken», en «Zal lekker ruiken achteraf…», wordt er gereageerd.