Fans eisen miljoenen compensatie: actrice wel in trailer, maar niet in film

Fans van de Cubaanse actrice Ana de Armas eisen een schadevergoeding van minimaal 5 miljoen dollar van filmproducent Universal. Filmliefhebbers zeggen dat ze de film Yesterday huurden voor 3,99 dollar nadat ze de actrice in de trailer hadden gezien, maar zich misleid voelden nadat bleek dat alle scènes met De Armas uit de definitieve film geknipt waren.Het gaat om een zogenoemde 'class action case', wat betekent dat de zaak is aangespannen namens een grote groep mensen. Filmproducent Universal had de rechtbank gevraagd de klacht ongegrond te verklaren, maar die heeft nu besloten dat de rechtszaak door mag gaan, schrijft de BBC.De zaak werd aanvankelijk aangespannen door twee filmfans, Conor Woulfe en Peter Michael Rosza. Zij huurden de film Yesterday via streamingdienst Amazon Prime voor 3,99 dollar omdat ze verwachtten De Armas daarin te zien. De actrice, bekend van onder andere de James Bond-film No Time To Die en Blonde, waarin ze Marilyn Monroe speelt, zat wel in de trailer, maar in de film zelf was ze nergens te bekennen.Dit tot teleurstelling van de klagers. Ze stellen dat ze de film niet gehuurd hadden als ze hadden geweten dat De Armas ontbrak. Ze eisen nu 'minstens 5 miljoen dollar'. De eventuele schadevergoeding moeten ze delen met alle eisers. Hoeveel dat er zijn, is nog niet bekend. Hier kun je de gewraakte trailer zien (De Armas is te zien vanaf 1:4De studio vindt dat de klacht geen rechtsgrond heeft, omdat de trailer als 'artistiek product' onder de vrijheid van meningsuiting beschermd moet worden. Maar de rechter oordeelde dat het om een 'commercieel product' gaat. Daarom moet die aan andere wetten voldoen, die consumenten beschermen tegen misleidende reclame. Nu moet een rechter zich over de zaak buigen."In de basis is een trailer een advertentie die het doel heeft een film te verkopen aan consumenten", staat in het vonnis te lezen.Volgens de advocaten van de filmstudio schept het oordeel een gevaarlijk precedent. Vele filmtrailers bevatten scènes die uiteindelijk niet in film terechtkomen. Dit zou iedereen in staat stellen achteraf te klagen dat de film niet aan de verwachtingen voldeed. Entertainmentwebsite Variety noemt dat in een artikel een reëel risico voor filmstudio's.Maar volgens de rechter geldt het alleen wanneer 'een flink aantal redelijke mensen' aanleiding heeft zich misleid te voelen. In het geval van Hollywoodster De Armas hadden filmfans wel mogen verwachten dat zij een grote rol in de film had.Yesterday gaat over een mislukte muzikant die ontdekt dat hij als enige op de wereld het oeuvre van The Beatles kent. Hij boekt vervolgens grote successen met de muziek van de band uit Liverpool.