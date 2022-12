Avatar-actrice dacht dat film was geflopt: Was gewoon nog niet uit

We hebben dertien jaar moeten wachten op het vervolg van Avatar en dat duurde zelfs voor de acteurs wat lang. Actrice Edie Falco dacht zelfs dat de film compleet was geflopt en ze daarom geen reacties kreeg op haar rol als General Ardmore. De film bleek gewoon nog niet uit te zijn.



Vier jaar geleden dook Falco de studio in voor de opnames van de film van James Cameron. Het is het vervolg op de film uit 2009 en gooide hoge ogen vanwege alle vernieuwende technieken die zijn gebruikt.



Blijkbaar waren de verwachtingen voor Falco niet heel hoog. In het programma The View vertelt ze dat de dacht dat ze al die tijd niks over de film hoorde omdat hij 't gewoon niet zo goed deed bij het publiek. "Ik was bezig met allemaal andere dingen en toen liet iemand Avatar vallen. Ik dacht: 'oh, hij zal wel uit zijn gekomen en het niet zo goed doen'."



Tot iemand recent aan haar vertelde dat Avatar binnenkort uit zou komen. Waarop ze naar eigen zeggen reageerde met de vraag of de film niet allang uit was.



De film doet het vooralsnog overigens hartstikke goed bij de kijkers. Het eerste weekend wist de film in alleen Amerika al 134 miljoen dollar op te brengen en 441,6 miljoen wereldwijd.

En deze actrice blijkbaar ook niet : ze is gewoon doorgegaan met haar leven Voor zover ik weet heb ik nergens op gewacht.En deze actrice blijkbaar ook niet : ze is gewoon doorgegaan met haar leven

