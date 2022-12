Goedheiligman wilde zwarte Rotterdammer op rotonde lynchen

De man die begin deze maand verkleed als Sinterklaas in een video opriep tot geweld, is door de politierechter veroordeeld voor opruiing en belediging. De 49-jarige Bunschoter kreeg twee dagen cel en een voorwaardelijke taakstraf van 90 uur. De celstraf heeft hij tijdens zijn voorarrest al uitgezeten.



In de video riep de als Sinterklaas verklede man op tot geweld tegen een man die volgens hem het kinderfeest verpest zou hebben. Aanleiding was een ruzie op de markt in Bunschoten-Spakenburg op zaterdag 3 december, waar op dat moment meerdere pieten aanwezig waren. Volgens de politie ontstond een conflict omdat een man uit Rotterdam Zwarte Piet werd genoemd en zich daardoor gekwetst voelde.



De Bunschoter vroeg inwoners vervolgens in de video om die 'smerige zwarte bloedhond' af te leveren op de Oranjerotonde. Onder meer vanwege die uitspraak startte de politie een zoektocht naar de man die zich een dag later zelf meldde.



De officier van justitie eiste een taakstraf van 90 uur. De politierechter achtte belediging en opruiing bewezen en veroordeelde de verdachte tot 2 dagen cel (met aftrek van het voorarrest) en 90 uur taakstraf geheel voorwaardelijk.

Reacties

25-12-2022 11:48:46 Emmo

Stamgast



WMRindex: 59.558

OTindex: 28.107

Iemand de "smerige zwarte bloedhond" noemen en een verzoek deze persoon af te leveren op de Oranjerotonde kan ik, hoe stuitend ook, moeilijk zien als een oproep om iemand te lynchen.

Of is er meer dat niet in dit artikel staat?

25-12-2022 20:22:08 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 12.903

OTindex: 18.668

S



''Je mag alles met hem doen wat je wil, laat geen haar van hem heel'', brieste de Sint. @Emmo : Twee keer doorlinken, dan vind je:''Je mag alles met hem doen wat je wil, laat geen haar van hem heel'', brieste de Sint.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: