Priester wilde nonnen overtuigen tot heilige drie-eenheid in de slaapkamer

Een priester die nogal dichtbij paus Fransiscus zou staan, heeft zich schuldig gemaakt aan seksueel misbruik en manipulatie van jonge nonnen. Hij zou twee vrouwen hebben proberen te verleiden tot een trio door het te verkopen als 'de heilige drie-eenheid nabootsen'.



De inmiddels 68-jarige priester was spiritueel leider in een klooster in Sloveni├ź. Een voormalig non vertelt aan de Italiaanse krant Domani dat hij misbruik maakte van haar onzekerheid en kwetsbaarheid. "Hij gebruikte mijn relatie met god om seksuele ervaringen met hem te hebben", vertaalde Daily Mail.



Ze zat tussen 1987 en 1994 in het klooster. In die tijd zou de priester haar gemanipuleerd hebben en zodanig gepest dat ze niet over het misbruik durfde te praten. Volgens de vrouw zijn er minstens twintig vrouwen misbruikt. De eerste klacht werd in 1994 al ingediend, daar werd destijds niets mee gedaan.



De man zou nonnen hebben gedwongen tot het kijken van pornofilms en groepssekssessies hebben geïnitieerd. Hij verkocht dat aan de vrouwen als een religieus belangrijk ritueel. Ook probeerde hij een triootje te regelen met de vrouw en een andere non. Dat zou de heilige drie-eenheid van vader, zoon en heilige geest nabootsen.



Er is inmiddels wel onderzoek gedaan naar de klachten. De priester is schuldig bevonden.

Reacties

25-12-2022 09:58:15 Emmo

Stamgast



Eén en ander volledig in lijn met het gebod "Gaat heen en vermenigvuldigd U".

25-12-2022 10:13:56 omabep

Oudgediende



Verbaast mij niet dat ze dit ook onder een groot en zwaar tapijt hebben geschoven. Het gebeurt toch al door de eeuwen heen dat "religieuze" mannen de vrouwen manipuleren tot seks ook in het klooster.

25-12-2022 13:17:03 De Paus

Oudgediende



S Quote: Ook probeerde hij een triootje te regelen met de vrouw en een andere non. Dat zou de heilige drie-eenheid van vader, zoon en heilige geest nabootsen.



Hoezo "zou"? Dat is toch gewoon zo? Of heb ik zitten slapen bij liturgieles?

25-12-2022 15:08:22 allone

Oudgediende



doet me aan Ka denken.



Aan de ene kant klinkt dit behoorlijk naïef (heilige drie-eenheid? Echt?)

Aan de andere kant klinkt het ook als machtmisbruik.

Maar hij kan toch eigenlijk geen spiritueel leider in een nonnenklooster geweest zijn ? Leuke quizvraag : hoeveel s-en heeft het woord groepssekssessiesdoet me aan Ka denken.Aan de ene kant klinkt dit behoorlijk naïef (heilige drie-eenheid? Echt?)Aan de andere kant klinkt het ook als machtmisbruik.Maar hij kan toch eigenlijk geen spiritueel leider in een nonnenklooster geweest zijn ?

