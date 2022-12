Elektrische auto te zwaar voor Britse parkeergarages

Britse parkeerorganisaties zijn niet blij met de opmars van elektrische auto's. Vooral oudere parkeergarages kunnen instorten omdat de auto's een stuk zwaarder zijn. Garages die tientallen jaren geleden zijn gebouwd, zijn niet berekend op de grote bakken waarin we tegenwoordig rijden.



Volgens de British Parking Association zijn elektrische voertuigen soms wel 500 kilo zwaarder dan de tegenhanger die op benzine of diesel rijdt. De richtlijnen die voor het gros van de 6000 Britse parkeergarages zijn gebruikt bij de bouw, stammen uit de jaren zeventig. Toen waren auto's een stuk lichter dan nu, schrijft Daily Mail.



De meest populaire auto was destijds de Ford Cortina, die een luttele 960 kilo weegt. In de afgelopen decennia zijn bijna al onze auto's een stuk zwaarder geworden, zowel elektrische auto's als benzine- of dieselwagens. Zo weegt een Tesla al snel 1850 kilo, maar gaat een reguliere Volkswagen Golf ook al snel richting de 1400 kilo.



De organisatie maakt zich daarnaast zorgen over het feit dat steeds meer mensen voor een grote, zware SUV kiezen. Ook daar zijn de parkeerconstructies niet op berekend. "We moedigen eigenaren van oudere parkeergarages aan om te controleren hoeveel marge ze hebben", zegt bouwkundig ingenieur Chris Whapples van de BPA.

Reacties

24-12-2022 18:07:43 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.958

OTindex: 3.181

Dubbele parkeerplaats geven en in rekening brengen. Daarna om en om de parkeerplaatsen verbieden er te gaan staan, en het probleem is opgelost en zelfs verbeterd qua gewicht want nu staat er geen gewicht op de tweede plek. Of zie ik het te rooskleurig in door de massa op één plek?

24-12-2022 19:21:59 Sjaak

Moderator



WMRindex: 20.839

OTindex: 46.078

@omabep : Dat lost het niet op, want het gaat denk ik om de druk die één auto op zo'n betonplaat uitoefent. Daarbij maakt het niet uit dat de betonplaat ernaast leeg is.

24-12-2022 23:42:51 De Paus

Oudgediende



WMRindex: 12.903

OTindex: 18.668

S Het is een algemeen probleem. Veel bruggen en viaducten zijn een jaar of vijftig geleden gebouwd en berekend op de toenmalige verkeersdrukte en op het gewicht van de vrachtauto's van toen. Maar tegenwoordig is er veel meer verkeer dan toen en vooral de vrachtauto's zijn, inclusief hun lading, veel zwaarder dan de vrachtauto's van toen. Vliegtuigen zijn gebouwd op de mens van 1960 - 1970. Maar tegenwoordig zijn de mensen veel langer. Bij lange afstandsvluchten hebben die nu te weinig beenruimte. Ga zo maar door. De maatschappij verandert, maar wegen, bruggen, vliegtuigen en nog veel meer is vaak nog hetzelfde gebleven.

25-12-2022 03:39:56 allone

Oudgediende



WMRindex: 48.008

OTindex: 83.575

@De Paus : … ik dacht ff dat je ging zeggen dat mensen te zwaar geworden zijn voor de vliegtuigen …

25-12-2022 06:35:08 lucb1e

Erelid



WMRindex: 381

OTindex: 2.139

T S Quote:

De organisatie maakt zich daarnaast zorgen over het feit dat steeds meer mensen voor een grote, zware SUV kiezen. Zou toch jammer zijn als die niet zomaar meer overal konden parkeren Zou toch jammer zijn als die niet zomaar meer overal konden parkeren

25-12-2022 10:00:29 Emmo

Stamgast



WMRindex: 59.558

OTindex: 28.107

In Europa zijn ook de gewone parkeerplaatsen al niet echt gemaakt voor die PC-Hooft tractoren.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: