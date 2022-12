Amerikaanse universiteit publiceert lijst met ongewenste woorden

De universiteit van Stanford in de Verenigde Staten heeft een lijst gemaakt met ongewenst taalgebruik. Op de lijst wordt studenten onder andere aangeraden zich niet meer "Amerikaan" te noemen. De term "US citizen" oftewel staatsburger van de VS wordt aangeraden als alternatief.



Ook het woord "immigrant" zal niet langer onderdeel zijn van het vanuit de universiteit gebezigde vocabulaire. De term "persoon die geïmmigreerd is" is volgens de leiding van Stanford geschikter. De termen zijn volgens de onderwijsinstelling te stigmatiserend van aard.



Het Elimination of Harmful Language Initiative (EHLI) is een initiatief van de IT-faculteit van Stanford. Op door Stanford gerunde websites zullen de "verbannen" woorden als eerste verdwijnen. Het project is gericht op het elimineren van "schadelijk" taalgebruik en zal volgens de universiteit meerdere jaren duren.



Een ander woord dat je beter niet meer kunt gebruiken volgens de onderzoekers is "master". "In historisch perspectief verwijst 'master' naar het tot slaaf maken van mensen", meldt EHLI. Ook de term "blind study" is volgens de lijst onbewust een beledigende of stigmatiserende term voor mensen met een visuele beperking. De gewenste term is "masked study".



Op sociale media ontstond kort na het publiceren van de lijst flinke ophef, vooral aan de rechterkant van het politieke spectrum. Om deze reden is de lijst, waar ook "stupid" op staat, alleen nog te zien op het intranet van de universiteit.

Reacties

22-12-2022 19:12:10 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.952

OTindex: 3.181

Dus je bent Amerikaan maar mag dit niet benoemen. Je moet nu dus daarvoor in de plaats zeggen "ik ben Amerikaans burger". Waarom? Maakt het die persoon meer of minder Amerikaans?



Als een immigrant mag je je alleen nog maar in een hele zin kenbaar maken. Waarom? Ik word moe van de betuttelingen want deze woorden maken iets kenbaar wat iedereen begrijpt, waarom is dit schadelijk en voor wie?



Die politieke correctheid word ik zo moe van. Ze kunnen beter een woord gaan gebruiken en zo invoeren dan erover te praten en het luid te verkondigen. Ik bedoel dus zoals MAVO, HAVO anders werden genoemd, nu dus MBO en HBO enz. dit werd toch ook aanvaard en als ze het weer in de bol krijgen wordt het over een paar jaar weer anders, mensen nemen snel iets aan, dus wil je dat woorden verdwijnen zorg er dan voor dit het vervangende woord eigen wordt in de bevolking

22-12-2022 19:56:04 Emmo

Stamgast



WMRindex: 59.517

OTindex: 28.104

George Orwell (1984) ligt nu te schuddebuiken van het lachen in z'n graf.



Een persiflage op de Sovjetunie die in de VS bewaarheid wordt.

