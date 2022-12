Bizarre ontmaskering: Moeder stuurde dochter anoniem tienduizenden haatberichten

Een scholiere in de Amerikaanse staat Michigan en haar klasgenoten hebben tienduizenden haatberichten ontvangen. Na een een onderzoek van ruim een jaar vond een bizarre ontmaskering plaats.

De dreigberichten blijken afkomstig te zijn van haar eigen moeder, Kendra Licari, meldt ABC13.



Licari begon met de haatberichten versturen in begin 2021. Ze gebruikte hiervoor een valse naam en manipuleerde haar telefoonnummer. Ook gebruikte ze een speciale software, waardoor ze het liet lijken alsof haar eigen dochter dreigementen stuurde naar klasgenoten.



De dochter stapte met haar vriendje naar de schoolleiding, die besloot aangifte te doen. Maanden later achterhalen onderzoekers pas wie het meisje zo heeft bestookt: haar eigen moeder.



Licari had tijdens het versturen van de berichten veel bewijs achtergelaten. De autoriteiten konden via een omweg het IP-adres achterhalen. De moeder bekende dat zij de berichten verstuurde, maar waarom ze dat deed, is onduidelijk.



De schoolleiding zegt ‘geschokt’ te zijn toen uitkwam dat een moeder achter de berichten zit. Licari was tot begin 2021 nog actief basketbalcoach op de school. De vrouw is nu op borgtocht vrij, maar wordt aangeklaagd voor stalking. Later in december komt ze voor.

