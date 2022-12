Handhavers verbijsterd als bestuurder van lesauto vlucht: blijkt instructeur met leerling te zijn

Een 29-jarige rijinstructeur heeft zaterdagavond een ravage aangericht toen hij op de vlucht sloeg voor een team van handhavers in Zoetermeer. Bij de vluchtpoging werden meerdere auto’s geraakt en de leerling in de lesauto raakte gewond aan haar benen. De bestuurder wordt verdacht van rijden onder invloed.Handhavers wilden de auto controleren toen deze op de Van Diestlaan in Zoetermeer voor een wegversmalling stond. De boa’s wilden kijken wat er aan de hand was, maar toen ging de bestuurder er met een flinke vaart vandoor.,,De instructeur was waarschijnlijk aan het uitleggen waar het gaspedaal zat want ondanks het meerdere keren vorderen van een identiteitsbewijs, voldeed de instructeur hier niet aan en lukte het uiteindelijk toch om de pleitvaart te nemen”, zegt de politie Zoetermeer.Later bleek dat niet de leerling, maar de 29-jarige instructeur achter het stuur zat. Bij de eerste vluchtpoging werd direct een voertuig geramd. ,,Ook hier gaf de instructeur niet het goede voorbeeld, want in plaats van nu wel te stoppen en netjes het schadeformulier in te vullen ging hij er vandoor”, zegt de politie.Even verderop, op de Julianalaan in Zoetermeer, crashte het voertuig door de gladheid en daarbij werden ook nog vier geparkeerde auto’s geraakt. Bij de crash raakte de leerling gewond aan haar benen en de ravage was enorm, aldus de politie. De bestuurder, afkomstig uit Den Haag, is ter plaatse aangehouden door de handhavers.Tevens bestaat de verdenking tegen hem van het rijden onder invloed van drugs, waarvoor hij zich later mag verantwoor­denDe rijinstructeur was niet alleen voor de wetgeving (juridisch is een rijinstructeur de bestuurder), maar ook de feitelijke bestuurder van het voertuig. De politie nam de zaak even later over van de handhavers. ,,Tegen hem is het verlaten van een plaats na een ongeval ten laste gelegd. Tevens bestaat de verdenking tegen hem van het rijden onder invloed van drugs, waarvoor hij zich later mag verantwoorden”, meldt de politie.Ook werd het rijbewijs van de man ingenomen. De officier van justitie zal later bepalen of en wanneer hij die weer terugkrijgt. De gewonde leerling is door personeel van de ambulancedienst behandeld en hoefde niet naar het ziekenhuis. De politie heeft haar verklaring over het incident afgenomen.Op sociale media wordt met grote verbazing gereageerd op het bericht. ‘Deze man hoort nooit meer op de weg te mogen en heb medelijden met het meisje dat les van hem kreeg’, zegt een gebruiker. ‘Mag hopen dat deze persoon ook de bevoegdheid kwijt is om les te mogen geven?’, vraagt een ander zich hardop af.