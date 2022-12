Magere melk drinken is echt een slecht idee

Magere melk werd populair toen vet verdacht werd. We moesten zo min mogelijk vet eten, was vanaf de jaren tachtig het devies, en magere melk paste in dat voornemen. Maar we weten nu veel meer over vet, en de nieuwe kennis maakt dat magere melk drinken geen goed idee is. Volle melk is beter.



Een recente studie laat zien dat je veel minder kans hebt op diabetes, als je volle melk drinkt. Een andere studie in de American Journal of Clinical Nutrition toont aan dat zuivelvetten niet leiden tot hart- en vaatziekten of een vroegtijdige dood. Nóg mooier: recent onderzoek wijst uit dat vetrijke zuivelconsumptie het risico op obesitas verlaagt.



Allemaal goede redenen voor volle melk.

