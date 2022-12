Boom in park in Lichtenvoorde doorgehakt met bijl

LICHTENVOORDE - Onbekenden hebben enkele bomen vernield in een park in Lichtenvoorde. Één boom is volgens de gemeente Oost Gelre met een bijl bijna doorgehakt, terwijl ook jonge fruitbomen slachtoffer werden van de vernielzucht.

“Wie doet er nou zoiets?”, vraagt Gerard ten Hoopen, toezichthouder van de openbare ruimte in de gemeente, zich hardop af. “Waarom verniel je nou iets moois dat van ons allemaal is?” De bomen stonden in het Wenholtpark.



Een van de bomen is met een bijl bijna helemaal doorgehakt, terwijl enkele jonge fruitbomen ‘volledig zijn vernield’. Dat gebeurde vlak naast het hondenlosloopterrein in het Lichtenvoordse park.

De gemeente kampt door de vernieling met een schadepost van bijna 2000 euro, omdat de vernielde bomen worden vervangen. Toezichthouder Ten Hoopen doet een oproep aan getuigen om zich te melden.



“Misschien heeft iemand wat gezien. Ik zou namelijk heel graag met die vandalen een gesprek hebben.”

Reacties

20-12-2022 10:40:38 Emmo

Stamgast



WMRindex: 59.494

OTindex: 28.104

Met een beetje houtkachel heb je toch echt hout nodig.

20-12-2022 14:57:44 omabep

Oudgediende



WMRindex: 9.946

OTindex: 3.181

Waar komt die vernielzucht ineens vandaan? Je hoort niet anders dan banden steken, boel opblazen en nu zijn de bomen aan de beurt!

