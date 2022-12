Bijna 100 karpers uit sloot gered die geen zuurstof kregen

Hulpdiensten en vrijwilligers hebben gisternacht bijna honderd karpers gered uit een sloot in Uithoorn. De vissen kregen geen zuurstof vanwege het koude water en ijsvorming. Waarschijnlijk zaten er te veel karpers in een te kleine sloot met te weinig doorstroming.



De politie, brandweer, dierenambulance, gemeente en twee buurtbewoners hielpen mee om de karpers weer in veiligheid te brengen. Eerst werden er wakken in het ijs geslagen zodat de vissen zuurstof konden happen. Dat is bijzonder, zegt de directrice van de lokale dierenambulance Miriam Bosman tegen NH Nieuws.



"Normaal gesproken liggen zij met deze temperaturen in de modder. Zo gebruiken ze minder energie en kunnen ze in deze temperaturen met minder zuurstof leven. Iets heeft ervoor gezorgd dat ze zo wakker en actief waren, we weten alleen nog niet wat", legt ze uit. Mogelijk zijn de vissen wakker geworden door trillingen van schaatsers of heien in de buurt, denkt Bosman.



De brandweer heeft zuurstof met slangen in de wakken rondgepompt. Dat bevordert de doorstroom van het water.



Daarna werden ongeveer vijftien karpers uit het water gehaald en overgeplaatst naar de Amstel, die niet bevroren was door de stroming en breedte van de rivier. "De karpers zwommen direct weg en dat was een goed teken", vertelt Bosman.



De reddingsactie duurde bijna de hele nacht. "Van 01.30 uur tot 04.00 uur was ik zelf aanwezig, maar vanuit de gemeente werd er uiteindelijk ook nog een wagen met een pomp tot aan de ochtend ingezet."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: