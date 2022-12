Australiërs ziek na hallucinogene spinazie

Dat je van sommige paddenstoelen gaat trippen, wisten we. Maar nu blijkt dat ook spinazie dezelfde uitwerking kan hebben. In Australië waren meerdere gevallen van hallucinaties na het eten van een specifieke babyspinazie.



De favoriete groente van Popeye zorgde bij tientallen inwoners van de Australische staat New South Wales (NSW) voor vervelende klachten na het eten van de besmette spinazie. Sommigen kregen zelfs hallucinaties. Ook werden er klachten als slecht zicht, grote pupillen, koorts en een delirium gemeld.



In elk geval zeventien mensen moesten daarvoor naar de dokter, meldt The Age. De spinazie is uiteraard direct teruggeroepen door de nationale gezondheidsorganisatie.



Er werd direct onderzoek ingesteld naar de toch niet zo gezonde bladgroenten in kwestie. "Het lijkt erop dat de producten die in de staat Victoria zijn verbouwd en verscheept naar winkels in NSW, besmet zijn geraakt", zegt Riviera Farms, de producent van de spinazie. De groente zou in aanraking zijn gekomen met een soort onkruid die kan zorgen voor gezondheidsklachten wanneer het wordt geconsumeerd.



Hoewel er nog niemand is overleden aan het eten van de spinazie, zijn mensen wel flink ziek. Ook 24 uur na de eerste klachten nog, weet Darren Roberts, medisch directeur van het Poisons Information Centre. Of de besmetting ook de daadwerkelijke oorzaak is, wordt nog onderzocht.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: