Politie valt kunstgalerij binnen om vrouw te redden, maar het blijkt een sculptuur te zijn

De Britse politie is een kunstgalerij in Londen binnengevallen om een vrouw te redden. De vrouw leek bewusteloos, en opgesloten in de galerij van het Laz Emporium in Soho. Alleen bleek de vrouw in kwestie een mannequin te zijn, samengesteld uit tape en schuim. «We willen mensen net doen lachen met deze sculptuur», zegt galeriehouder Steve Lazarides, tevens de ex-vertegenwoordiger van Banksy.



De feiten vonden al plaats op 25 november, maar werden nu pas bekend gemaakt. Een winkelmedewerkster van het Laz Emporium was net een kopje thee aan het zetten op het eerste verdiep, toen ze opgeschrikt werd door heel wat kabaal. Beneden trof ze twee licht verwarde politieagenten aan en een opengebroken deur.



Het duo was naar Lexington Street afgezakt toen ze een oproep hadden gekregen over «bezorgdheden voor het welzijn van een persoon in een gesloten bedrijfspand», aldus een woordvoerder van The Metropolitan Police. «Ongeveer rond 17:57 forceerden de agenten zich naar binnen op het adres waar ze ontdekten dat de persoon in feite een mannequin was.» Meer nog, het levensechte sculptuur stelt Kristina voor, de zus van de galeriehouder Steve Lazarides, met haar hoofd in een kom soep.



Het kunstwerk werd gecreëerd door Mark Jenkins, een Amerikaanse artiest die wel vaker «provocerende straatsculpturen maakt». Larzarides had Jenkins gevraagd om een tafel in de galerij een «art sprinkle» te geven. «Ik wou geen tafel van 20.000 pond zonder dat er iets grappig of verontrustend op stond voor erbij», zegt de galeriehouder aan BBC. «Het staat daar om mensen te doen lachen of schrikken, om een reactie uit te lokken en de aandacht van mensen te grijpen. Mensen stoppen en staren naar het stuk, wat geweldig is, want dan blijven ze hangen en wandelen ze de winkel binnen.»



De politie heeft de deur inmiddels hersteld.

18-12-2022 19:41:30 allone

En van wie kwam de verwarrende oproep?

