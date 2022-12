Koppel overleeft 90 meter diepe val in Californisch ravijn

Een Amerikaans koppel heeft een val met hun auto in een ravijn van 90 meter overleefd. De twee kwamen ervan af met lichte verwondingen. Een van de betrokken reddingswerkers spreekt tegen de Los Angeles Times van een wonder.



Cloe Fields (23) reed met haar 24-jarige vriend Christian Zelada ten noorden van Los Angeles op de rand van een steile klif toen een andere auto hen toeterend wilde inhalen. Fields ging aan de kant, maar verloor naar eigen zeggen de macht over het stuur vanwege grind op de weg en tuimelde langs de rand van de klif naar beneden.



De auto raakte tijdens de val meerdere bomen en eindigde 90 meter dieper op zijn kop op de bodem van het ravijn. Fields en Zelada konden zelf uitstappen, maar zaten toen met een volgend probleem. In de diepe kloof hadden hun telefoons geen bereik. Hoe moesten ze de hulpdiensten waarschuwen?



Dat lukte uiteindelijk met behulp van een functie op Fields' toestel die het mogelijk maakt om ook zonder bereik contact op te nemen met nooddiensten. Dat gebeurt via satellietcommunicatie.



Reddingswerkers vlogen erheen in een helikopter en haalden het koppel uit het ravijn. In een ziekenhuis bleek dat de twee alleen wat blauwe plekken, een beetje nekpijn en een lichte hersenschudding hadden.



"We zijn nog altijd een beetje in shock", zegt Fields tegen de Los Angeles Times. "Maar we zijn enorm dankbaar dat we heelhuids hebben kunnen weglopen."

Reacties

18-12-2022 19:39:53 allone

Oudgediende



WMRindex: 47.981

OTindex: 83.481



En de inhalende chauffeur had niks in de gaten?

